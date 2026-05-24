Генштаб ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий против "Хезболла"

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что утвердил планы продолжения боевых действий против шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, высказывания начальника Генштаба ЦАХАЛ распространила армейская пресс-служба.

"Сегодня (24 мая) я утвердил планы продолжения боевых действий на севере, мы полны решимости усилить удар по "Хезболла" и по всем террористическим структурам этой организации", - заявил Замир.

"Ущерб, нанесенный "Хезболла", носит систематический и последовательный характер. Мы продолжаем наносить удары и уничтожать террористов "Хезболла", а также ликвидировать их объекты, которые угрожают жителям севера Израиля и войскам ЦАХАЛ", - добавил Замир.