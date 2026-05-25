Новый вид мошенничества в Азербайджане

Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана предупредила граждан о новом способе кибермошенничества.

Как сообщили Day.Az в СЭБ, в последнее время в мире участились случаи, когда неизвестные лица в общественных местах под различными предлогами просят граждан помочь им с использованием мобильного телефона. Целью таких действий является получение биометрических данных людей.

По информации службы, в телефоне злоумышленника в этот момент могут быть скрытно активированы видеозвонок, запись экрана или другие функции фиксации данных. В результате записываются голос, изображение лица, а в некоторых случаях - даже данные о прикосновениях пользователя, которые впоследствии могут быть использованы в мошеннических целях.

Для защиты от подобных случаев, наблюдаемых на международном уровне, СЭБ рекомендовала гражданам соблюдать ряд профилактических мер кибергигиены.

Ведомство советует не прикасаться к телефонам незнакомых людей, не проводить никаких операций подтверждения на чужих устройствах, проявлять осторожность в случаях, когда требуется подтверждение через камеру или голос, а также не делиться личными и биометрическими данными с третьими лицами. Кроме того, подчеркивается важность информирования пожилых людей и несовершеннолетних о подобных схемах.

В случае столкновения с подозрительными ситуациями граждан просят обращаться в соответствующие органы, а также сообщать в Службу электронной безопасности по электронной почте или на горячую линию "1654".