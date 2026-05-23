Азербайджанская каратистка взяла медаль ЧЕ

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка поднялась на пьедестал почета на чемпионате Европы среди взрослых, проходящем в немецком Франкфурте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, титулованная спортсменка - серебряный призер Летних Олимпийских игр в Токио-2020, чемпионка мира и Европы - успешно провела поединок за третье место.

В схватке за бронзовую медаль Зарецка сошлась на татами с финалисткой прошлого европейского первенства Марией Нието из Испании. Ирина продемонстрировала полное превосходство над соперницей, одержав уверенную победу со счетом 6:1.

Другая наша представительница Гюлай Оруджова в поединке за бронзовую медаль уступила боснийке Эмине Сипович со счетом 4:0. Наш каратист Аслан Достуев в борьбе за третье место также потерпел поражение от черногорца Балши Войновича - 2:7.