Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко раскритиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за его курс на сближение с ЕС.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Max.

"Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол. Он настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.

Причём, окрылённый беседами с трампами и макронами, кавказский реформатор договорился до того, что при любом раскладе Россия обязана сохранить своему уходящему "партнёру" нынешние цены на газ - 177,5 USD за 1000 кубометров. И неважно, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе $570-590 за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF (Нидерланды).

А иначе как? И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж. Поэтому и приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете. Но так не бывает.

Шансы приземлиться <...> голой жопой на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!", - написал он.

А в чем не прав Медведев? Неадекватные требования Пашиняна сопровождаются и неадекватными действиями. А вот и их кадры: