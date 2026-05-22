СМИ узнали детали проекта мирного соглашения США и Ирана

Проект соглашения Ирана и США предполагает снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном некоторых условий. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Указывается, что Вашингтон готов пойти на постепенную отмену антииранских рестрикций в рамках будущего соглашения, но от Тегерана потребуется четкое выполнение всех условий двустороннего соглашения.

Проект соглашения между Соединенными Штатами и Ираном содержит обязательства сторон прекратить атаки на объекты инфраструктуры, уточнил телеканал. Речь идет об объектах "военной, гражданской или экономической инфраструктуры".

Также Иран и США в рамках возможного соглашения намерены создать совместный механизм для урегулирования конфликтов в будущем. Так, двустороннее соглашение будет считаться вступившим в силу только после официального обнародования документа обеими сторонами.

Проект предполагает прекращение сторонами военных операций "на всех фронтах". Отмечается, что в тексте речь идет о "немедленном, всеобъемлющем и безоговорочном прекращении огня на всех фронтах", "остановке военных операций и информационной войны".