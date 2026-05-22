AZAL возобновил рейсы в Нахчыван
AZAL возобновил рейсы Баку-Нахчыван-Баку, которые ранее были отложены из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Отмечается, что в настоящее время в регионе сохраняются нестабильные погодные условия, однако они не создают угрозы для выполнения рейсов. Поэтому полеты по указанному маршруту продолжаются.
"AZAL держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. В случае каких-либо изменений в расписании полетов пассажиры будут проинформированы в установленном порядке", - сообщили в ЗАО.
