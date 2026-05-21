Президент Хорватии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Очень рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично выразить Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, пожелать Вашему народу прогресса и процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние узы сотрудничества и дружбы. Уверен, что деятельность по развитию отношений между нашими дружественными странами и реализации сотрудничества в новых направлениях будет продолжена. Экономический потенциал двух стран может стать стимулом для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества".