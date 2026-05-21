Президент Мальты направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Мальта Мириам Спитери Дебоно направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа Мальты передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджанской Республики.
С момента установления дипломатических отношений Мальта и Азербайджан успешно развивают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании. Убеждена, что наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в предстоящие годы будет укрепляться.
Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".
