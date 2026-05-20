Замгендиректора МОМ назвала главное условие для инклюзивных и устойчивых городов

Безопасное и адекватное жилье является одним из главных условий для формирования инклюзивных и устойчивых городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель генерального директора Международной организации по миграции (МОС) Угочи Даниелс в ходе панельной дискуссии на тему "Миграция и города: Рамки безопасного, инновационного и устойчивого управления", прошедшей в ходе WUF13.

Она отметила, что сегодня одним из самых серьезных вызовов, стоящих перед городами, является жилищный вопрос.

"В настоящее время в мире более одного миллиарда ста миллионов человек живут в неадекватных жилищных условиях. Около трех миллиардов человек сталкиваются с проблемой жилищной безопасности в различных формах", - сказала У. Даниелс.

Она подчеркнула, что тема WUF13 в этом контексте крайне актуальна.

"Жилье - это не просто убежище. Это фундамент инклюзивности, устойчивости и достойной жизни", - сказала У. Даниелс

Заместитель генерального директора отметила, что без безопасного и адекватного жилья доступ людей к услугам, возможностям трудоустройства и участию в социальной жизни серьезно ограничивается.

"В настоящее время города пытаются справляться с различными вызовами, такими как вынужденное переселение, климатические изменения и стремительная урбанизация. А это требует чувствительного к кризисам подхода к городскому управлению", - подчеркнула она.

У. Даниелс добавила, что местные органы власти играют ключевую роль в этом процессе, и города, обладающие сильными многосторонними партнерскими связями, способны управлять миграцией более эффективно .

"Новая программа развития городов и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции являются основными международными рамками в этом направлении. Инклюзивное городское планирование, адекватное жилье и равный доступ к услугам - это не выбор, а необходимость", - заключила она.

Отметим, что сегодня в Баку прошел четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.