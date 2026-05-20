В рамках WUF13 проходит Форум городов СПЕКА

В Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит Форум городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на форуме обсуждения касаются трёх взаимосвязанных тем, основанных на практических реалиях городов СПЕКА и отражающих общую тему WUF13 "Жильe для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества".

Первая тема посвящена доступному жилью в условиях быстрой урбанизации. Отмечается, что рост городов в странах СПЕКА по-прежнему опережает предложение жилья. В этой связи будут рассмотрены меры по сокращению разрыва, включая реформу регулирования, государственно-частные партнёрства, программы социального жилья, политику землепользования и восстановление промышленных территорий, а также потенциал регионального сотрудничества.

Вторая тема охватывает вопросы климатической устойчивости и энергоэффективности в жилищном секторе. Подчёркивается, что значительная часть жилого фонда в странах СПЕКА была построена до внедрения современных энергетических и сейсмических стандартов. Участники обсудят модернизацию зданий, внедрение "зелёных" строительных стандартов и интеграцию оценки климатических рисков в процессы городского развития и инвестиции в жильё.

Третья тема посвящена "умным" городским подходам к управлению жилищной сферой. Рассматриваются возможности цифрового планирования, электронных сервисов и интегрированных систем управления для регулирования рынков жилья и повышения качества городских услуг. Также будут обсуждаться институциональные условия для внедрения технологий "умного города" в странах СПЕКА.

Новость обновляется