Этот факультет Карабахского университета переведут в Шушу Факультет искусств и туризма Карабахского университета будет переведен в Шушу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов.
По его словам, это означает постоянное проживание в Шуше около 1500 преподавателей и студентов.
"Мы считаем, что молодежь и студенты привнесут в город новую атмосферу", - отметил он.
Керимов также сообщил, что в городе Шуша предусмотрено строительство детского сада.
