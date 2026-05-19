"Карабах" узнал часть возможных соперников в Лиге Европы

Стали известны некоторые потенциальные соперники "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб окажется в числе сеяных команд во время жеребьевки.

Это означает, что "Карабах" получит в соперники команду с более низким рейтингом УЕФА.

На данный момент среди возможных оппонентов азербайджанского клуба называются:

"Жилина" (Словакия)

"Нови Сад" (Сербия)

"Университатя Клуж" (Румыния)

"Алюминий" (Босния и Герцеговина)

"Дерри Сити" (Ирландия)

"Вестри" (Исландия)

Отметим, что "Карабах" начнет выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда.