"Карабах" узнал часть возможных соперников в Лиге Европы

Стали известны некоторые потенциальные соперники "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб окажется в числе сеяных команд во время жеребьевки.

Это означает, что "Карабах" получит в соперники команду с более низким рейтингом УЕФА.

На данный момент среди возможных оппонентов азербайджанского клуба называются:

  • "Жилина" (Словакия)

  • "Нови Сад" (Сербия)

  • "Университатя Клуж" (Румыния)

  • "Алюминий" (Босния и Герцеговина)

  • "Дерри Сити" (Ирландия)

  • "Вестри" (Исландия)

Отметим, что "Карабах" начнет выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда.