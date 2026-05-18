Wegovy qadınlarda menopauza zamanı çəki və sağlamlıq dəstəyi (R)
Novo Nordisk-in Avropa Piylənmə Konqresində təqdim etdiyi yeni məlumatlara əsasən, Wegovy® (semaqlutid 2,4 mq və 7,2 mq) qadınlarda menopauzanın bütün mərhələlərində çəki itkisini təmin edir, ürək xəstəliyi və miqren riskini azaldır.
- Wegovy® (semaqlutid 2,4 mq və 7,2 mq) piylənmədən əziyyət çəkən premenopauzal qadınlarda orta hesabla 22,6% çəki itkisi nümayiş etdirib.
- Hər 10 qadından 4-dən çoxu (41,4%) bədən çəkisinin 25%-ni və ya daha çoxunu itirib.
- Çəki itkisi menopauzanın bütün mərhələlərində ardıcıl olaraq qeydə alınıb və metabolik sağlamlığın göstəricisi olan bel çevrəsinin əhəmiyyətli kiçilməsi ilə müşayiət olunub.
- Yalnız menopauzal hormon terapiyası alanlarla müqayisədə, Wegovy® qəbul edən qadınlarda 6 ay sonra miqren riski 42-45%, depressiya riski isə 25% azalıb.
Bagsværd, Danimarka, 12 may 2026 - Novo Nordisk açıqlayıb ki, Wegovy® (semaqlutid 2,4 mq və 7,2 mq) preparatı piylənmədən əziyyət çəkən qadınlarda premenopauzadan tutmuş menopauza keçid dövrü və sonrasına qədər ardıcıl çəki itkisi təmin edir. Türkiyədə keçirilən ECO 2026-da təqdim edilən STEP UP və SELECT tədqiqatlarına əsaslanan bu nəticələr göstərir ki, Wegovy® ilə çəki atmaq həm visseral yağı azaldır, həm ürək xəstəliyi riskini aşağı salır, həm də menopauza simptomlarını yüngülləşdirir.
Piylənmə, qadınlar və menopauza
Dünyada hər 5 qadından biri (təxminən 504 milyon nəfər) piylənmədən əziyyət çəkir. Bu yük xüsusilə menopauza illərində artır; çünki hormonal dəyişikliklər qarında piy toplanmasına və kardiometabolik riskin artmasına səbəb olur. Hətta bu dövrdə qadınlarda ürək xəstəliyi riski kəskin artaraq kişilərin risk səviyyəsinə çatır. Ümumdünya Ürək Federasiyasına görə piylənmə ürək xəstəlikləri, tip 2 diabet, xərçəng və psixi sağlamlıq pozuntuları kimi ciddi problemlər yaradır. Kardiovaskulyar xəstəliklər qadınlar arasında ölümün əsas səbəbi olsa da, onların simptomları çox vaxt nəzərdən qaçırılır. Novo Nordisk-in Qlobal Tibbi Məsələlər üzrə rəhbəri və qrup üzrə vitse-prezidenti Mette Thomsen bildirib ki, Wegovy® ilə çəkinin idarə edilməsi bu kimi tibbi fəsadları və miqren yükünü azaltmağa kömək edir.
Çəki itkisi və ürək sağlamlığı
STEP UP tədqiqatına görə, Wegovy® (semaqlutid 2,4 mq və 7,2 mq) qəbul edən premenopauzal qadınlar çəkilərinin orta hesabla 22,6%-ni, perimenopauzal qadınlar 19,7%-ni, postmenopauzal qadınlar isə 19,8%-ni itiriblər. 72-ci həftənin sonunda iştirakçıların təxminən yarısı artıq piylənmə kateqoriyasından çıxaraq normal və ya artıq çəki kateqoriyasına keçib.
|
Menopauza mərhələsi
|
Çəki itkisi*
|
Bel çevrəsinin azalması*
|
Premenopauza
|
22,6%
|
17,5%
|
Perimenopauza
|
19,7%
|
15,6%
|
Postmenopauza
|
19,8%
|
15,3%
* STEP UP tədqiqatında Wegovy® (semaqlutid 2,4 mq və 7,2 mq) qəbul edən qadınlarda 72-ci həftədə orta çəki itkisi və bel çevrəsinin azalması. Bütün iştirakçılar müalicəyə tam riayət etdiyi təqdirdə gözlənilən təsir göstərilmişdir.
SELECT tədqiqatı isə göstərib ki, Wegovy® piylənməsi və ürək xəstəliyi olan qadınlarda insult və kardiovaskulyar ölüm risklərini mərhələdən asılı olmayaraq nəzərəçarpacaq dərəcədə azalda bilir; xüsusən perimenopauzal qadınlarda bu risk 42% azalıb. Helsinki Universitetinin dosenti Dr. Emilia Huvinen qeyd edib ki, Wegovy® qadınlara təkcə çəki atmaqda yox, başqa sağlamlıq istiqamətlərində də xeyir verir.
Miqren riskinin azaldılması
Piylənmə qadınları daha çox əldən salan xroniki miqren üçün əsas risk faktorudur. ABŞ-da 34.000-dən artıq qadın arasında aparılan tədqiqata görə, yalnız Wegovy® qəbul edənlərdə menopauzal hormon terapiyası qəbul edənlərlə müqayisədə miqren riski 42-45%, depressiya isə 25% daha aşağı olub. Nəticələr göstərir ki, Wegovy® bu risklərin azalması ilə əlaqəlidir.
Tədqiqatlar və Novo Nordisk haqqında
Wegovy® FDA və EMA tərəfindən gündəlik həb və həftəlik iynə formalarında təsdiqlənib. Preparat həm piylənmədən əziyyət çəkənlərdə çəki itkisi, həm də ürək xəstəliyi olanlarda ciddi kardiovaskulyar hadisələrin qarşısının alınması üçün istifadə olunur. 1407 iştirakçısı olan STEP UP tədqiqatı çəki itkisindəki üstünlüyü nümayiş etdirib, SELECT tədqiqatı isə kardiovaskulyar hadisələrin (ölüm, infarkt, insult) azalmasına köklənib. Bütün bu araşdırmaları həyata keçirən Novo Nordisk 1923-cü ildə Danimarkada qurulub və diabet də daxil olmaqla ciddi xəstəliklərlə mübarizə istiqamətində fəaliyyət göstərir. Şirkət hazırda 80 ölkədə fəaliyyət göstərir və 67 900 nəfəri işlə təmin edir.
