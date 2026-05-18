WUF13 может укрепить международное сотрудничество в сфере устойчивого городского развития

13-я сессия Всемирного городского форума (WUF13), проходящая в Баку, способна усилить международное сотрудничество в сфере устойчивого городского развития.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend на полях форума сказал президент Международной федерации недвижимости FIABCI Антонио Кампаньоли.

По его словам, ключевым приоритетом FIABCI на WUF13 является укрепление роли сектора недвижимости в достижении устойчивого, инклюзивного и устойчивого к кризисам городского развития.

"Как глобальная федерация, представляющая профессионалов и заинтересованные стороны из более чем 83 стран, FIABCI твердо убеждена, что города больше нельзя развивать с использованием изолированных подходов. Мы выступаем за комплексное взаимодействие между государственными институтами, частными инвесторами, местными сообществами, академическим сообществом и международными организациями", - отметил Кампаньоли.

Он заявил, что WUF13 рассматривается участниками как одна из ключевых глобальных площадок для обсуждения будущего устойчивой урбанизации и обмена международным опытом.

Он отметил, что на WUF13 FIABCI сосредоточится на нескольких ключевых направлениях. В их числе - доступное и инклюзивное жилье, городская реновация и развитие смешанных городских пространств, климатическая устойчивость и интеграция ESG-подходов, а также развитие моделей партнерства между государственным, частным и общественным секторами (PPP), включая расширенные форматы партнерства государства, бизнеса, населения и политико-институциональных структур (public-private-people-policy-people partnerships - 5P-модели).

Отдельное внимание будет уделено устойчивым инвестиционным рамкам, способным одновременно генерировать экономическую и социальную ценность.

"Мы также считаем, что этап реализации сегодня является ключевым глобальным вызовом. У мира уже есть множество стратегий и концепций; следующий шаг - превращение их в операционные и финансово жизнеспособные проекты", - заявил Кампаньоли.

Он добавил, что сектор недвижимости играет центральную роль, поскольку напрямую формирует то, как люди живут, работают, перемещаются и взаимодействуют в городах.

"Недвижимость - это не только здания. Это создание городских экосистем, способных повышать качество жизни, уровень социальной сплоченности и экономические возможности. Сегодня сектор должен перейти от исключительно транзакционного подхода к модели долгосрочного управления развитием. Это означает интеграцию экологической устойчивости, социальной инклюзивности, доступности, энергоэффективности и вовлеченности сообществ в стратегии развития. Частный сектор также может ускорить инновации, привнося управленческие компетенции, инвестиционные ресурсы и опыт реализации в городские проекты, которые иначе рискуют остаться лишь теоретическими концепциями", - пояснил Кампаньоли.

По его мнению, одной из ключевых проблем остается растущий дисбаланс между спросом на жилье и его доступностью.

"Во многих странах семьи со средним доходом все чаще оказываются исключенными не только из рынка приобретения жилья, но и из качественного арендного сегмента. Одновременно требования устойчивого развития становятся все более сложными и затратными, особенно в контексте энергетического перехода и адаптации зданий. Еще одна серьезная проблема - финансирование. Устойчивая городская трансформация требует долгосрочного капитала, регуляторной определенности и банковских структурированных проектов, пригодных для инвестирования. Также необходимо снизить фрагментацию между городским планированием, инфраструктурой, социальной политикой и инвестиционными механизмами. Города должны рассматриваться как интегрированные системы, а не как набор разрозненных секторов. Наконец, геополитическая нестабильность, инфляция, демографические изменения и климатические риски существенно влияют на инвестиционные решения по всему миру", - добавил Кампаньоли.

Президент FIABCI отметил, что сотрудничество требует перехода от традиционных консультационных моделей к подлинным процессам совместного создания решений.

"Международные организации могут обеспечивать глобальные рамки, платформы для обмена знаниями и политические ориентиры, тогда как частный сектор способен вносить операционную экспертизу, инновации и возможности практической реализации. FIABCI решительно поддерживает многосторонние подходы, при которых местные органы власти, сообщества, инвесторы и международные институты работают совместно уже на самых ранних этапах разработки проектов. Мы также считаем, что государственно-частные партнерства должны все больше эволюционировать в "партнерства государство-частный сектор-общество", обеспечивая более широкое участие населения и социальную легитимность. В этом контексте такие платформы, как WUF, имеют крайне важное значение, поскольку они создают возможности для диалога между участниками, которые не всегда взаимодействуют в рамках традиционных институциональных структур", - отметил он.

Кампаньоли считает, что формирующиеся рынки обладают уникальной возможностью, поскольку они могут напрямую интегрировать принципы устойчивого развития и инновации в свои модели роста, не повторяя при этом ошибки более старых городских систем.

"Такие страны, как Азербайджан, могут позиционировать себя в качестве стратегических хабов, соединяющих Европу, Центральную Азию и Ближний Восток, одновременно продвигая новые подходы к городскому развитию, инфраструктуре и инвестициям в сектор недвижимости.

Существует высокий международный интерес к следующим направлениям:

"зеленая" и устойчивая городская инфраструктура;

"умные" города и цифровая интеграция;

модели доступного жилья;

развитие туризма и гостиничного сектора;

энергоэффективные проекты;

смешанные и ориентированные на сообщества городские пространства.

Ключевым фактором является создание прозрачных, стабильных и ориентированных на реализацию экосистем, способных привлекать долгосрочные институциональные инвестиции. WUF13 в Баку представляет собой важную возможность продемонстрировать эти амбиции и укрепить международное сотрудничество в сфере устойчивого городского развития", - заключил он.