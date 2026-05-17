Местные органы власти находятся на передовой в обеспечении лучшего качества жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии, действующий президент Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Нга Кор Минг в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход в рамках Всемирного форума городов WUF13.

По его словам, местные органы власти находятся на передовой по усилиям по обеспечению более высокого качества жизни для всех, отстаивая принцип, согласно которому ни одно место и ни один человек не должны остаться без внимания.

"Будь то жилищный кризис, адаптация к изменению климата, преодоление кризиса стоимости жизни или снижение геополитических рисков ради обеспечения энергетической безопасности - во всех этих вопросах мы рассчитываем на вас, лидеров местных и региональных правительств, как на движущую силу решений.

Я призываю всех вас рассматривать жилье как приоритет в рамках более широкого территориального и социального развития. Как я всегда говорю: дом строится из кирпича и балок, но настоящий очаг создается надеждой и мечтами",- сказал он.

Нга Кор Минг отметил , что необходимо выстраивать межсекторальные партнерства и использовать имеющиеся инструменты - такие как земельные ресурсы, градостроительное планирование и полномочия мэров - чтобы добиваться реальных результатов.