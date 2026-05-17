Король Эсватини прибыл в Азербайджан - ФОТО
Король Королевства Эсватини Мсвати III прибыл в Азербайджанскую Республику 17 мая для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр здравоохранения Теймур Мусаев и другие официальные лица.
