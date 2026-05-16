Рынок автомобилей в Азербайджане меняется

На автомобильном рынке Азербайджана в последние месяцы отмечается рост цен на ряд популярных моделей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yenisabah.az, с начала года стоимость автомобилей в разных сегментах увеличилась в среднем на 10-15%. Наиболее заметно подорожание затронуло гибриды, plug-in гибриды и электромобили новых годов выпуска.

Основными причинами роста цен называются изменения в налоговом регулировании, применение НДС при импорте, а также увеличение международных логистических расходов.

На фоне удорожания новых автомобилей вырос спрос и на вторичный рынок. В частности, подорожали популярные модели корейского и европейского производства.

Среди наиболее востребованных автомобилей рост цен за последние месяцы зафиксирован у Toyota Prius, Hyundai Elantra, Kia Cerato и Chevrolet Cruze.

Умеренное повышение цен также наблюдается в сегменте кроссоверов и бизнес-класса, включая Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Toyota Camry.

В то же время на рынке сохраняются и более доступные предложения. В частности, снижение спроса наблюдается на старые дизельные автомобили, а также некоторые китайские бренды на вторичном рынке, где фиксируется корректировка цен.