AZAL отложил рейсы в Нахчыван

В связи с неблагоприятными погодными условиями вблизи международного аэропорта Нахчывана рейсы авиакомпании AZAL в соответствующем направлении отложены.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Сообщается, что AZAL всегда считает безопасность пассажиров приоритетом и принимает все необходимые меры.

Согласно информации, полеты продолжатся в обычном режиме после стабилизации погодных условий.