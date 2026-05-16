https://news.day.az/society/1834807.html

AZAL отложил рейсы в Нахчыван

В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемыми вблизи Нахчыванского международного аэропорта, AZAL отложил рейсы в этом направлении. Как сообщили Day.Az в AZAL, компания неизменно считает безопасность пассажиров приоритетом и принимает все необходимые меры для ее обеспечения.