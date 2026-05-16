https://news.day.az/society/1834807.html AZAL отложил рейсы в Нахчыван В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемыми вблизи Нахчыванского международного аэропорта, AZAL отложил рейсы в этом направлении. Как сообщили Day.Az в AZAL, компания неизменно считает безопасность пассажиров приоритетом и принимает все необходимые меры для ее обеспечения.
AZAL отложил рейсы в Нахчыван
В связи с неблагоприятными погодными условиями вблизи международного аэропорта Нахчывана рейсы авиакомпании AZAL в соответствующем направлении отложены.
Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Сообщается, что AZAL всегда считает безопасность пассажиров приоритетом и принимает все необходимые меры.
Согласно информации, полеты продолжатся в обычном режиме после стабилизации погодных условий.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре