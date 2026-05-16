Азербайджанская армия перевела вооружение на весенне-летний режим

В соответствии с планом подготовки на 2026 год, в Азербайджанской армии вооружение, боевая, а также специальная техника переведены на режим эксплуатации в весенне-летний период.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

Отмечается, что в рамках мероприятий личному составу были изучены правила эксплуатации техники в соответствии с сезоном и правила технического обслуживания, доведены требования по мерам безопасности, а также воинские части в централизованном порядке полностью обеспечены необходимыми запасными частями и оборудованием.

На пунктах технического обслуживания для обеспечения непрерывной и устойчивой эксплуатации вооружения и техники проверено состояние электрических систем и заменены горюче-смазочные материалы, соответствующие климату.

Все необходимые мероприятия в связи с переводом вооружения и техники на режим эксплуатации в весенне-летний период проведены планово.