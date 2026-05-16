В Баку будет дождливо

17 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются временами дожди.

По информации, предоставленной Day.Az Национальной гидрометеорологической службой, в отдельных местах полуострова дожди могут усилиться, возможна гроза.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем ослабеет.Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем 17-21° тепла. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-80 %.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются временами осадки. В отдельных районах возможны их усиление, гроза, град, в высокогорных районах - переход в снег. Местами туман. Западный ветер в некоторых местах временами усилится.Температура воздуха ночью 13-16° тепла, днем 21-26.

