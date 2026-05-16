Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером Британии

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом, чье состояние превысило 1 миллиард фунтов стерлингов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ESPN, согласно рейтингу Sunday Times Rich List, совокупное состояние Дэвида и Виктории Бекхэм оценивается примерно в 1,185 миллиарда фунтов (около 1,6 миллиарда долларов).

В списке самых состоятельных представителей спорта Великобритании семья Бекхэм занимает второе место. Лидером остается экс-глава "Формулы-1" Берни Экклстоун с состоянием около 2 миллиардов фунтов.

Основным источником дохода Бекхэма является его доля в клубе "Интер Майами", который считается одной из самых дорогих команд MLS. Также он продолжает сотрудничество с брендами Adidas и Hugo Boss.