В Исмаиллы сошел оползень, дорога перекрыта - ВИДЕО В Исмаиллы из-за оползня вновь перекрыли дорогу Исмаиллы-Лагич. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, движение транспорта было остановлено на участке между селами Лагич и Намазгях.
По словам местных жителей, после схода оползня с горы на проезжую часть обрушились крупные камни и массы грунта, из-за чего движение в обоих направлениях стало невозможным.
На место происшествия направили спецтехнику дорожной службы.
В настоящее время продолжаются работы по расчистке дороги и восстановлению движения транспорта.
