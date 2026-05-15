Президент Ильхам Алиев: Сегодня роль и позиции Организации тюркских государств в глобальных процессах усиливаются

Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.

"Азербайджан, принявший председательство на Габалинском саммите в октябре прошлого года, прилагает усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации", - отметил глава государства.