Президент Ильхам Алиев: Сегодня роль и позиции Организации тюркских государств в глобальных процессах усиливаются Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.
"Азербайджан, принявший председательство на Габалинском саммите в октябре прошлого года, прилагает усилия для дальнейшего углубления сотрудничества в рамках организации", - отметил глава государства.
