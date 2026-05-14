Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше является символом возвращения людей на свою родину.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend участник фестиваля, заслуженный артист Азербайджана, скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев.

"Для меня это очень особенный момент. Я искренне горжусь тем, что нахожусь в Шуше. Во-первых, мой дед, известный скрипач и педагог Сарвар Ганиев родом отсюда, и для меня огромная честь быть на земле, где он родился. Во-вторых, Карабах - это особое место для всех нас. Исполнилась моя мечта, впервые принимаю участие в фестивале "Харыбюльбюль" и счастлив, что получил приглашение на этот грандиозный праздник культуры и пропаганды национального достояния", - сказал он.

Ганиев отметил, что фестиваль проходит на высоком уровне, здесь выступают всемирно известные и успешные музыканты.

"Я счастлив быть частью этого события. Это символ того, что люди всегда возвращаются на свою родину. Я уверен, что дух моего деда сегодня тоже с нами, и он гордится нашей страной, музыкантами. Думаю, что все, кто возвращается на родную землю, будут вносить вклад в ее развитие", - сказал он.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.