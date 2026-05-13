Смартфоны Samsung взломали

В некоторых смартфонах Samsung Galaxy S26 обнаружили опасную уязвимость. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На проблему обратили внимание специалисты по кибербезопасности Dark Navy. Они нашли в смартфонах Galaxy S26 и S26+ системную брешь, позволяющую создать эксплойт и получить root-права. Уязвимость дала экспертам возможность получить полный доступ к управлению операционной системой (ОС).

После того как специалисты нашли слабое место в прошивке устройств, они разблокировали root-права через популярную утилиту Magisk. В материале говорится, что обычно банковские приложения и прочие подобные программы не работают на девайсах с разблокированными root-правами, но с помощью Magisk инженерам удалось обойти и это ограничение.

Журналисты уточнили, что таким образом удалось взломать не все модели смартфонов Samsung, а только версии Galaxy S26 и S26+ с процессорами Exynos. Защиту устройств с чипами Snapdragon обойти не удалось. Авторы напомнили, что в марте лаборатория безопасности Xiaomi нашла уязвимость, которая позволяет взломать телефоны Samsung с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Производитель смартфонов быстро устранил ее.