Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали лайнер с 1700 человек

Во Франции в порту Бордо изолировали круизный лайнер Ambition с 1,7 тыс. человек. Причиной стала смерть одного из пассажиров от гастроэнтерита, вызванного, как подозревают медики, норовирусом, сообщила газета Sud Ouest, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Умер британец старше 90 лет. В связи с тем, что заболели еще 50 пассажиров и членов экипажа, все находящиеся на борту люди были изолированы. Всего на лайнере находятся 1233 пассажира и 514 членов экипажа.

Следуя с Шетландских островов через Белфаст, Ливерпуль и Брест, судно ночью зашло во французский порт. У входа в гавань к нему на вертолете прибыла бригада врачей, которая сверила медицинские карты пассажиров и экипажа. Через три часа на борт поднялась вторая группа медиков для забора анализов.

По распоряжению префектов все находящиеся на борту останутся на лайнере до получения результатов лабораторных исследований. Власти подозревают эпидемию норовируса и исключают связь с хантавирусом.

Норовирус - возбудитель норовирусной инфекции (НВИ). Последняя представляет собой антропонозное вирусное заболевание, для которого характерно поражение желудочно-кишечного тракта с развитием норовирусного гастроэнтерита. Известно десять геногрупп норовируса. Для человека патогенны пять из них. Эпидемический потенциал есть только у представителей двух геногрупп, которые, в свою очередь, разделены на несколько генотипов (геновариантов).