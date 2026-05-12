Иран выдвинул США 5 условий для возобновления переговоров

Иран не намерен возвращаться к переговорам с США без выполнения ряда предварительных условий/

Как передает Day.Az, об этом пишут иранские государственные СМИ.

Согласно информации, Тегеран передал Вашингтону 5 ключевых требований, которые названы "минимальными гарантиями доверия" для начала нового раунда переговоров.

Среди них - прекращение боевых действий "на всех фронтах, особенно в Ливане", снятие антииранских санкций, разблокировка замороженных иранских активов, компенсация ущерба, вызванного войной, а также признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.