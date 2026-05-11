Азербайджанский шахматист завоевал "серебро" на Гран-при Бухареста
Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы стал серебряным призером международного турнира по рапиду Гран-при Бухареста в Румынии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании с участием представителей 27 стран Азербайджан представляли Айдын Сулейманлы и Рауф Мамедов. Сулейманлы набрал 8,5 очка и разделил первое-второе места с мексиканцем Хосе Мартинесом Алькантарой.
По дополнительным показателям представитель сборной Азербайджана занял второе место и завоевал серебряную медаль. Победителем турнира стал Мартинес Алькантара.
Другой азербайджанский шахматист Рауф Мамедов также выступил успешно. С восемью очками он завершил Гран-при на седьмой позиции.
Отметим, что в турнире участвовал 581 шахматист.
