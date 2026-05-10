В Евлахе перевернулся микроавтобус, пострадали около 20 человек

В Евлахе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, микроавтобус марки Mercedes Sprinter потерял управление и перевернулся. Авария произошла на территории района. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали около 20 человек.