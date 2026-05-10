В Евлахе перевернулся микроавтобус,

В Евлахе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, микроавтобус марки Mercedes Sprinter потерял управление и перевернулся. Авария произошла на территории района.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали около 20 человек. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Евлаха и Мингячевира.

По факту ведется расследование.