ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы

Трансферный запрет, ранее наложенный на "Нефтчи", официально снят.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом заявил пресс-секретарь бакинского клуба Асеф Зейналлы.

По его словам, все процедуры, связанные со снятием санкций, уже завершены, а у клуба больше нет никаких долговых обязательств.

"Трансферный запрет уже снят. У нас не осталось никаких долговых обязательств", - отметил Зейналлы.

Напомним, ранее ФИФА наложила на "Нефтчи" трансферный бан. В клубе тогда объяснили ситуацию проблемой с оплатой, возникшей из-за технической задержки.