https://news.day.az/sport/1833249.html ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы Трансферный запрет, ранее наложенный на "Нефтчи", официально снят. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом заявил пресс-секретарь бакинского клуба Асеф Зейналлы. По его словам, все процедуры, связанные со снятием санкций, уже завершены, а у клуба больше нет никаких долговых обязательств. "Трансферный запрет уже снят.
ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы
Трансферный запрет, ранее наложенный на "Нефтчи", официально снят.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом заявил пресс-секретарь бакинского клуба Асеф Зейналлы.
По его словам, все процедуры, связанные со снятием санкций, уже завершены, а у клуба больше нет никаких долговых обязательств.
"Трансферный запрет уже снят. У нас не осталось никаких долговых обязательств", - отметил Зейналлы.
Напомним, ранее ФИФА наложила на "Нефтчи" трансферный бан. В клубе тогда объяснили ситуацию проблемой с оплатой, возникшей из-за технической задержки.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре