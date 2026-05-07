Как Армению снова превращают в чужую пешку

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть что-то почти театральное в том, как Ереван принял у себя восьмой саммит Европейского политического сообщества. 4 мая 2026 года. Почти полсотни европейских лидеров, пышные слова о солидарности, флаги ЕС и Франции на улицах армянской столицы, фотографии на фоне горы Агрыдаг - той самой горы, которая находится на территории Турции и которую Армения видит лишь издали. Символ более чем красноречивый. Саммит прошел под девизом "Строим будущее: единство и стабильность Европы", впервые собравшись на Южном Кавказе. Следом - первый саммит ЕС-Армения. Символика была прозрачной до неприличия: Армению торжественно вводят не столько в европейскую политику, сколько в европейскую геополитическую игру.

Но за блеском дипломатического протокола - холодный расчет. Не тот расчет, который измеряется безопасностью армянского народа, а тот, что считается в терминах геополитических флангов, буферных зон и стратегических раздражителей для Москвы. Армению не спасают. Армению используют - как использовали всегда, на протяжении всей ее трагической истории. Просто сейчас вывеска другая.

Армяне никогда не были субъектом большой политики - они были ее объектом. Русско-персидская война 1826-1828 годов завершилась Туркменчайским миром, по которому армяне отошли России. Это не было "освобождением" - это была аннексия с человеческим лицом. Петербург получил удобный форпост на Кавказе, а армяне получили нового патрона взамен прежнего. Советский период лишь закрепил эту схему: Армянская ССР существовала как элемент имперской архитектуры, не более. Даже трагедия Карабаха в позднесоветское время - продукт советской национальной политики, советских аппаратных игр.

Россия десятилетиями эксплуатировала армянскую зависимость с хладнокровной методичностью. Газ по льготным ценам в обмен на военные базы. 102-я база в Гюмри существовала не для защиты Армении, а для проецирования российского присутствия в регион. Членство в ОДКБ давало армянам иллюзию гарантий безопасности.

Разворот Еревана на Запад произошел стремительно и был обставлен с соответствующей помпой. Наблюдательная миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе. Переговоры о безвизовом режиме с Брюсселем. Военные учения Eagle Partner с американцами - первые учения на армянской территории. Приостановка участия в ОДКБ еще в феврале 2024 года: Пашинян прекратил финансирование, перестал ездить на саммиты, фактически вышел из альянса. Доля российского оружия в армянских закупках рухнула ниже десяти процентов, вместо него - индийские "Пинака" и французские CAESAR.

Выглядит как суверенный выбор? На поверхности - да. По существу - нет.

Посмотрите на геометрию происходящего. Европейское политическое сообщество было создано в мае 2022 года - через несколько месяцев после начала российского вторжения в Украину. Его главная функция - консолидация европейского пространства против России. Это не секрет, это официальная логика: объединить страны "от Лиссабона до Анкары", создать политический противовес Москве. Армения в этой конструкции - восточный выступ, форпост давления на российский Кавказ.

И тут возникает самое беспощадное в этой картине - арифметика. Армения с пафосом принимает европейские саммиты, но ее экономический кровоток все еще во многом идет через российские сосуды. По данным Всемирного банка, в октябре 2025 года чистые некоммерческие денежные переводы в Армению выросли на 31,2 процента год к году, причем чистые поступления из России составляли 65,3 процента общего объема. Диаспорные переводы в целом формируют около 12-14% ВВП страны. Государство с населением около трех миллионов, с ВВП в 25,96 млрд долларов в 2024 году, с безработицей 12,9 процента, с импортом, превышающим экспорт почти на 4 млрд долларов, вдруг объявляется "сердцем Европы". Можно сколько угодно произносить слово "европейский", но если деньги, газ, рынок труда и инфраструктурные зависимости тянут страну в одну сторону, а политическая сцена - в другую, страна оказывается не независимой, а разорванной.

Сравнение с Украиной здесь не натяжка. Украина тоже долгие годы балансировала между Москвой и Брюсселем, пока не стала ареной их противостояния. Результат известен: сотни тысяч погибших, разрушенные города, бесконечная война. Западные партнеры поставляли оружие и произносили речи о солидарности. Украинцы умирали. Эта формула не нова - она отрабатывалась во Вьетнаме, в Афганистане, в Сирии. Великие державы сражаются чужими телами. Армения - маленькая страна, зажатая между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном, не имеющая выхода к морю. Без России она потеряет дешевый газ, без добрых отношений с соседями - торговые маршруты. Что взамен предлагает Запад? Наблюдателей на границе. Обещания. Фотографии на саммитах.

Превращение страны в площадку для чужих разборок никогда не заканчивалось хорошо. Украина заплатила за это сотнями тысяч жизней и экономикой, превратившейся в черную дыру для западных миллиардов. Армении грозит тот же сценарий, только в миниатюре. Когда Пашинян говорит о "европейском будущем", он забывает простую вещь: в большой игре маленькие страны - разменная монета.

Франция в этой истории ведет себя не как благотворитель, а как геополитический арендатор чужого страха. После Карабаха Макрон буквально бросился в Ереван с риторикой защитника армян. Французский сенат принял резолюцию о "блокаде" Карабаха - документ политически нулевой, но символически громкий. С 2023 по 2024 год Париж подписал с Ереваном контракты на поставки оружия на 274,5 миллиона евро: 36 самоходных гаубиц CAESAR, три радара GM200 от Thales, бронетранспортеры Bastion, зенитные комплексы Mistral. Накануне саммита Макрон лично прилетел в Ереван, обнимался с Пашиняном на улицах и заявил, что Европа обязана помочь Армении "защитить границы".

Звучит благородно. На деле - классическая прокси-стратегия. Вопрос простой: если цель - мир, зачем так настойчиво насыщать постконфликтное пространство оружием? Ответ неприятен для Еревана: Франция не защищает Армению, Франция инвестирует в рычаг давления. Армянская диаспора во Франции - около 500 тысяч человек - это электоральный ресурс, с которым французские политики давно умеют работать. Но ни Макрон, ни кто другой в Париже не ответит на прямой вопрос: что Франция сделает, если Армения окажется в реальной военной опасности? Статья 5 НАТО - не для Армении: она не член альянса. Гарантии безопасности - на бумаге нет никаких.

Париж прекрасно понимает, что Южный Кавказ - не салонная дискуссия в Сенате. Здесь любое оружие, любое слово, любая миссия работает в конкретной географии: между Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном, Каспием, Центральной Азией и новыми транспортными коридорами. Раньше Армению использовали как российский шлагбаум на Южном Кавказе. Теперь ее хотят превратить в западный наблюдательный пункт, французский микрофон, европейский передовой балкон над регионом. Французская линия опасна именно тем, что она не строит армянскую самостоятельность, а подменяет ее антироссийской функцией.

Брюссель говорит о мире мягко, почти бархатно. После саммита ЕС-Армения прозвучали заявления о поставках в рамках Европейского фонда мира на 30 млн евро, о поддержке армянских вооруженных сил, о новой партнерской миссии. ЕС продлил мандат своей гражданской миссии EUMA до 19 февраля 2027 года; во втором мандате предусмотрено до 225 человек. Формально миссия "гражданская" и "невооруженная", но политически ее присутствие меняет баланс: граница превращается в витрину внешнего присутствия, а не в пространство прямого азербайджано-армянского урегулирования. Чем больше посредников - тем меньше ответственности у самой Армении. Чем больше флагов - тем меньше трезвости.

Смысл этой архитектуры жесткий: Армению втягивают не как самостоятельный центр принятия решений, а как территорию присутствия, маршрутов, мониторинга, сигналов Москве и давления на регион.

Если бы Запад действительно ставил в центр человеческую драму, вся его политика была бы сфокусирована на интеграции, жилье, рабочих местах, реальной стабилизации. Вместо этого в центре внимания - миссии, вооружения, символические саммиты, дипломатические жесты и борьба за влияние. Людей превращают в фон.

Армении сегодня предлагают ту же историческую ловушку в новой упаковке. Вместо Москвы - Брюссель и Париж. Вместо советской интеграции - европейская ассоциация. Вместо российских баз - западные наблюдатели. Принципиальная разница - в риторике. По сути - то же самое: чужая геополитическая логика, которой маленькая страна служит инструментом, не будучи ее субъектом.

Между тем существует другой путь - и он демонстрируется прямо по соседству. Азербайджан последние тридцать лет строил политику, не вступая в НАТО, не входя в ОДКБ, не становясь членом ЕС или ЕАЭС. Самостоятельный субъект с четкими национальными интересами и волей их отстаивать. Вашингтонская декларация от 8 августа 2025 года, подписанная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при свидетельстве президента Трампа, зафиксировала движение к мирному договору, закрытие Минского процесса ОБСЕ и проект TRIPP для связи основной части Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении. Армения и Азербайджан признали суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и отсутствие взаимных территориальных претензий.

Вот где проходит настоящая линия выбора: между миром как договором соседей и "миром" как декорацией внешних сил. Азербайджан заинтересован в предсказуемом Южном Кавказе, в коммуникациях, в экономике, в коридорах, в нормализации. Франция заинтересована в политическом реванше против Москвы и в обслуживании собственной диаспоральной риторики. Россия заинтересована в сохранении базы и рычагов влияния. ЕС заинтересован в геополитическом расширении без формального расширения. Где же в этом уравнении сама Армения? Где ее голос, не написанный в Париже, Москве или Брюсселе?

Трагедия Армении состоит не в том, что она выбирает Запад после России. Трагедия глубже: она снова выбирает не себя. Независимость - это не смена патрона. Это способность говорить "нет" всем внешним сценаристам сразу, даже тем, кто приходит с красивыми словами, кредитами, миссиями, визитами и аплодисментами. Страна, которая вчера была российским форпостом, сегодня рискует стать французско-европейским полигоном. Название меняется, функция остается.

Ереванский саммит ЕПК показал не силу Армении, а ее уязвимость. Малое государство с ограниченной экономической базой, сложной демографией, миграционным давлением и тяжелой зависимостью от внешних центров снова поставлено перед соблазном: принять чужую стратегию за собственную судьбу. Такой путь ведет не к независимости, а к катастрофе медленного действия.

Настоящая безопасность Армении лежит не в Париже, не в Москве и не в брюссельских коридорах. Она лежит в отказе от реваншизма, в честном мире с Азербайджаном, в открытых коммуникациях, в признании новой реальности, в трезвой экономике, в избавлении от привычки жить чужой волей. Без этого любой саммит будет не праздником суверенитета, а дорогой церемонией очередной зависимости.

Мечта о действительно независимой Армении снова остается мечтой - красивой, горькой, недостижимой, пока Ереван считает внешнего покровителя заменой государственному разуму.

Потому что патрон - любой патрон - в критический момент всегда выбирает себя.

А инструменты, как известно, ломаются первыми.