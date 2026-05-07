Захарова осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

Бесконечно штампуемые Европарламентом (ЕП) резолюции и проводимая им политика в отношении третьих стран похожа на поведение "Наполеона в палате", дающего указания медперсоналу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятую ЕП 14-ю антиазербайджанскую резолюцию.

"Антинаучные резолюции, не просто политизированные, но они фейковые, которые вот эта структура как сломавшийся принтер бесконечно штампует, и язык этих резолюций в отношении третьих стран носит преимущественно такой высокомерный менторский тон, как какая-то метрополия разговаривает со своими колониями, - заметила Захарова. - Больше, конечно, это похоже, на то, как Наполеон из соседней палаты пытается давать указания медперсоналу. Вот на это похоже".

Дипломат указала, что не только Азербайджан "сталкивается с хамством, неуважением этой структуры, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств", такое отношение Европарламента прослеживается повсюду в отношениях с другими странами.

"Европарламент давно уже превратился в рупор новых ультралиберальных установок Брюсселя, не имеет никакого отношения к демократии, является антидемократичным по своей сути. В последнее время мы видим, как данная площадка все больше превращается в один из ключевых европейских центров фобий, агрессии, распространения фейков, подавления свободы слова, фальсификации, манипулирования историей под предлогом защиты и якобы обеспечения устойчивости демократии", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.