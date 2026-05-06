В центре Баку закрыли известный ресторан

В Сабаильском районе города Баку по адресу ул. Т. Алиярбекова, дом 9 (подвальное помещение) проведена внеплановая проверка в заведении общественного питания "Dehli", принадлежащем ООО "Saeed And Co".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана, в ходе проверки установлено, что предприятие функционировало в антисанитарных условиях и не соблюдало принципы технологической последовательности.

Также выявлено, что на кухне и оборудовании не проводились регулярные работы по уборке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, отсутствовало складское помещение для хранения сырья, а также были нарушены целостность пола и потолка в кухонной зоне.

По данному факту в отношении руководства составлен административный протокол, деятельность заведения ограничена до устранения выявленных нарушений.