Дополнительные доходы от энергосектора могут способствовать укреплению резервов Азербайджана

Азербайджану следует направить выгоды от роста доходов в энергетическом секторе на фоне геополитической ситуации на Ближнем Востоке на создание финансовых резервов.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур.

"Разница между Азербайджаном и другими странами Центральной Азии и Кавказа заключается в том, что Азербайджан является страной-экспортером нефти, а также производителем нефти и газа. Поэтому рост цен на нефть и газ является позитивным фактором для Азербайджана, в отличие от ряда других стран региона. Это одно из положительных явлений, которое в краткосрочной перспективе оказывает благоприятное влияние на экономику Азербайджана. Безусловно, при получении таких неожиданных дополнительных доходов важно сохранять бдительность, не воспринимать их как устойчивое и долгосрочное увеличение доходов и, соответственно, использовать их как возможность для формирования резервов", - отметил он.

Азур напомнил, что Азербайджан находится в непосредственной близости от зоны конфликта, и поэтому должен сохранять повышенное внимание.

"Еще раз подчеркну, крайне важно сохранять бдительность в отношении рисков и принимать превентивные меры для их снижения, чтобы ограничить возможный рост риск-премии, связанный с близостью к зоне конфликта. Это всегда помогает странам, которые получают определённые преимущества в условиях неблагоприятной внешней среды. Важно рассматривать эту ситуацию как возможность для повышения устойчивости. Формирование устойчивости требует, с одной стороны, бдительности, а с другой - разумного использования ресурсов. Второй важный элемент заключается в том, что Азербайджан также реализует масштабные инвестиционные проекты, связанные с восстановлением, укреплением институтов, а также с оценкой качества управления расходами и инвестициями. Эти факторы имеют особое значение с учётом объёма расходов. Поэтому усиление возможностей финансовой системы по управлению инвестициями и сложными государственными расходами является крайне важным", - подчеркнул он.

В-третьих, по мнению Азура, на уровне центрального банка важно совершенствовать механизмы денежно-кредитной политики и её трансмиссию, особенно в условиях, когда инфляция может представлять риски.

"Это требует наличия институтов с выверенной политикой, включая укрепление институциональной базы центрального банка, повышение его потенциала, улучшение коммуникации по решениям в области денежно-кредитной политики, а также усиление способности центрального банка контролировать финансовую систему. И, наконец, для того чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает региональная интеграция, необходимы структурные реформы. МВФ выступает советником и партнёром Азербайджана, помогая ускорить проведение этих структурных реформ", - добавил он.

Он подчеркнул необходимость обеспечения чёткой коммуникации решений в области денежно-кредитной политики и повышения качества статистики.

"Что касается надзора за финансовым сектором, важно убедиться, что центральный банк и профильные ведомства обладают достаточными ресурсами и возможностями для поддержания стабильности финансовой системы. В целом именно такие реформы сегодня необходимы странам. Разумеется, в условиях высокой волатильности в мире крайне важно придерживаться консервативного подхода при среднесрочном планировании и прогнозировании экономических показателей.

Прежде всего, уровень неопределённости остаётся чрезвычайно высоким. С начала войны прошло всего два месяца, однако она уже оказала значительное экономическое влияние на регион, в первую очередь на страны Персидского залива и за его пределами. На глобальном уровне рост цен на нефть и газ, а также на производные - включая химическую продукцию - создаёт новые вызовы для ценовой стабильности. Это, безусловно, усиливает текущее давление. В условиях высокой неопределённости странам крайне важно сохранять бдительность. Те, кто находится вне зоны конфликта, должны рассматривать получаемые дополнительные доходы как временный фактор, а не как устойчивый источник доходов. Именно поэтому столь важно грамотно управлять ресурсами, формировать резервы и сохранять осторожность", - сказал директор департамента МВФ.

По его словам, вместе с тем открывается значительная возможность для повышения уровня взаимосвязанности.

"Мы уже работали над этим направлением между странами Центральной Азии и Кавказа, а также Ближнего Востока, особенно государствами Персидского залива. Существуют возможности для инвестиций, торговли и укрепления транспортной и экономической связанности с целью обхода рисков", - добавил он.

Азур также рассказал о растущей значимости Среднего коридора на фоне усиливающейся геополитической неопределённости.

"Геополитические риски, связанные с последними событиями, требуют большей гибкости в поиске альтернативных каналов мировой торговли. Поэтому это представляет собой возможность предложить миру маршрут, который не заменяет существующие, а дополняет их, повышая гибкость и эффективность перемещения товаров между различными регионами. Однако для этого необходимо создать альтернативу, основанную не только на инфраструктуре, но и на усилении ключевых элементов - координации между институтами и таможенными органами, упрощении таможенных процедур, обеспечении более гибких условий для частного сектора, действующего в глобальном контексте, а также повышении эффективности управления транзитом и логистикой. Всё это позволяет снизить издержки и сроки доставки, а также повысить предсказуемость торговли. Эти реформы необходимы для того, чтобы полностью реализовать этот потенциал", - отметил он.

Вторым приоритетом, по словам Азура, является углубление финансовых рынков за счёт более тесной координации и стандартизации операций в финансовом секторе.

"Это поможет сформировать более развитый рынок, увеличить его масштаб и обеспечить более свободное движение капитала. Всё это ключевые элементы, которые повышают конкурентоспособность таких возможностей, как Средний коридор, превращая его в альтернативный торговый маршрут для товаров, людей и услуг", - добавил он.

Он также затронул региональную ситуацию на Южном Кавказе и в Центральной Азии, отметив важность сохранения бдителности.

"Страны региона в последнее время демонстрируют хороший уровень роста и экономических показателей. Первый совет - не терять бдительность, поскольку мы живём в мире, подверженном постоянным шокам. Поэтому крайне важно максимально сохранять финансовые резервы. Мы также живём в условиях высокой волатильности цен на нефть и газ, и поэтому всегда необходимо планировать заранее, чтобы избегать чрезмерной зависимости от ценовых пиков. Разработка среднесрочных бюджетных рамок, укрепление фискальных институтов, обеспечение предсказуемости для инвесторов, рынков и граждан - всё это имеет ключевое значение с точки зрения бюджетной политики.

Особенно для страны, которая увеличивает капитальные расходы, важно выстраивать прозрачную систему управления инвестициями, что укрепляет доверие и снижает риски, особенно при использовании механизмов государственно-частного партнёрства. Поэтому институциональные реформы имеют большое значение, как и среднесрочное планирование. В фискальной сфере также важно диверсифицировать доходы за пределами энергетического сектора", - сказал он.

Азур считает, что с точки зрения расходов следует уделять больше внимания усилению автоматических стабилизаторов - механизмов, смягчающих экономические шоки, - а также более точному таргетированию трансфертов и расходов для поддержки уязвимых групп населения: "Это основные задачи фискальной политики".

Кроме того, по его словам, в условиях высокой неопределённости на денежно-кредитном уровне важно чётко определить цели, которые должны быть сосредоточены на управлении инфляцией и снижении инфляционных рисков, особенно в мире, где цены могут расти под влиянием нефтяных шоков.

Азур также добавил, что техническая помощь является одним из ключевых направлений поддержки МВФ странам региона, которые, возможно, не нуждаются в финансировании, но находятся в процессе реформ и управления преобразованиями.

"С этой целью МВФ создал региональный центр, чтобы быть ближе к странам, а также расширил техническую помощь для поддержки трансформационных процессов в регионе. В последние три года регион демонстрирует достаточно хорошие темпы роста и устойчивые экономические показатели, а также лишь умеренно пострадал от внешних шоков. Сейчас, с улучшением геополитической и геоэкономической ситуации, появляется возможность играть более значимую роль в качестве связующего звена через Средний коридор и углублять интеграцию.

Для этого правительства должны проводить реформы - как на уровне центральных банков и фискальной политики, так и в сфере статистики. Именно в этих направлениях МВФ активно вовлечён. Фонд также уделяет внимание ещё одному важному аспекту - созданию площадки, которая объединяет все органы власти региона. Ежегодно в нашем центре проводятся региональные диалоги, координируемые МВФ, с целью усиления согласованности между властями и укрепления сотрудничества между странами региона", - заключил он.