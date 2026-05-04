В Баку завершился Кубок Европы по художественной гимнастике

Завершился четырехдневный грандиозный спортивный фестиваль - Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, этот престижный конкурс, который проводится в стране уже в третий раз, вновь запомнился незабываемыми выступлениями, захватывающими моментами и яркими программами. Изящные гимнастки из 32 стран представили зрителям подлинный образец искусства. Музыкальные композиции, специально подготовленные танцевальные элементы и неожиданные флешмобы порадовали зрителей всех возрастов.

Азербайджан был представлен на этом престижном турнире как индивидуальными, так и групповыми упражнениями. Следует особо отметить, что команда Азербайджана по групповым упражнениям впервые выступала на этих соревнованиях с новым составом. Это был первый и большой опыт для новой команды.

Одним из главных нововведений соревнований стали кросс-баттлы в категории "юниоры". В возрастной категории "юниоры" соревновались в кросс-баттле команды Азербайджана и AIN 2. В следующий этап прошла команда AIN 2. В результате первое место заняла команда AIN 2, второе - Болгария, а третье - Израиль.

На второй день соревнований гимнасты возрастной категории "взрослые" выступили в упражнениях с мячом и обручем, а на третий день - с булавами и лентой. По результатам отборочного тура в этап "кросс-баттла" прошли 16 сильнейших гимнастов, которые соревновались от 1/8 финала до финала.

В конце напряженного финального раунда победу одержала представительница Израиля Муниц Даниэла. Второе место заняла украинка Онофруичук Таисия, а третье - итальянка Раффаэли София. Медали победителям вручил вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

В группой программе золотую медаль завоевала сборная Болгарии. Второе место занял Израиль, а команда AIN 2 стала третьей. Медали на церемонии награждения вручали президент Европейской гимнастики и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

По итогам турнира организаторы также представили две специальные номинации. София Раффаэли была удостоена звания "Cross Battle Queen" за регулярное участие в этапах Кубка Европы и стабильные результаты. Сборная Венесуэлы получила награду "Breakthrough Team" за участие в программе групповых упражнений и присоединение к Кубку Европы с другого континента.

Таким образом, завершилось это изящное и зрелищное четырехдневное соревнование. Национальная гимнастическая арена на протяжении турнира была наполнена энергией и воодушевлением зрителей. Интерактивные конкурсы и развлекательные моменты сделали мероприятие ещё более запоминающимся. Победителям были вручены ценные подарки от спонсора AGF - компании Smarton.