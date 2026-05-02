AZAL возобновляет полеты в Тель-Авив

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет полеты в израильский город Тель-Авив.

Как передает Day.Az, об этом AZAL сообщил в своих соцсетях.

Согласно информации, с 3 мая начинаются рейсы по указанному направлению.

Полеты будут выполняться ежедневно.

Билеты можно приобрести на официальном сайте AZAL или через мобильное приложение.