AZAL возобновляет полеты в Тель-Авив

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет полеты в израильский город Тель-Авив. Как передает Day.Az, об этом AZAL сообщил в своих соцсетях. Согласно информации, с 3 мая начинаются рейсы по указанному направлению. Полеты будут выполняться ежедневно. Билеты можно приобрести на официальном сайте AZAL или через мобильное приложение.