Ученик ранил пять человек при нападении с ножом на школу в США

В школе Генри Фосса в американском городе Такома произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали пять человек - четверо учеников и сотрудник службы безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, подозреваемый, которым оказался один из учащихся, был задержан на месте.

Сигнал о происшествии поступил около 13:30 по местному времени. Прибывшие на место полицейские обнаружили раненых и оперативно задержали подозреваемого, которого затем передали медикам.

По информации пожарной службы, четверо пострадавших находились в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы. Все участники инцидента, включая нападавшего, были госпитализированы. Позже уточнялось, что их состояние стабилизировалось.

После инцидента школа была закрыта, учеников эвакуировали и передали родителям. Занятия и внеклассные мероприятия 1 мая отменены, а с 4 мая учебное заведение возобновит работу с привлечением дополнительных психологов и специалистов поддержки.