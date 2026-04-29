Джейхун Байрамов на переговорах с замминистра иностранных дел Уругвая

29 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Уругвая Валерию Чукасини.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Уругваем. Стороны подчеркнули важность углубления политического диалога, интенсификации взаимных визитов и укрепления институционального сотрудничества.

Особо было отмечено соглашение о сотрудничестве между дипломатическими академиями, а также рассмотрены возможности подготовки кадров, обмена опытом и реализации совместных программ обучения. Наряду с этим, были обсуждены возможные шаги по либерализации визового режима с целью упрощения взаимных поездок граждан.

Стороны подчеркнули важность визита в Уругвай делегации во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана в прошлом году с точки зрения вклада в развитие торгово-экономических связей, и отметили значимость продолжения таких контактов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций.

В тот же день прошло очередное заседание в рамках политических консультаций между Азербайджаном и Уругваем. Консультации прошли под руководством заместителя министра Эльнура Мамедова и заместителя министра Валерии Чукасини.