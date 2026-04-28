Токио готов повысить расходы на военные базы США в стране

Правительство Японии готово взять на себя дополнительные расходы по укреплению военных объектов США в стране и сведению к минимуму ущерба для них в случае нападения извне. Конкретно речь идет о повышении возможностей выдерживать удары с применением взрывчатых веществ и радиоэлектронное воздействие, сообщает информационное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Переговоры об этом начнутся нынешним летом с участием МИД и Министерства обороны Японии, Пентагона и Госдепа США. Речь будет идти о расходах Токио на содержание американских военных баз в течение пяти лет начиная с 2027 года. Повышение этих ассигнований призвано в том числе продемонстрировать президенту США Дональду Трампу усилия Токио по снижению финансового бремени Вашингтона в рамках двустороннего военного союза, отмечает Kyodo.

Правительство Японии покрывает расходы на аренду земли и других объектов под военные базы США, оплачивает зарплату их местных служащих, покрывает коммунальные платежи, а также расходы на проведение части учений и т. д. С 2022 по 2026 финансовый годы эти ассигнования составили более 1 трлн 55 млрд иен (свыше $6,6 млрд).