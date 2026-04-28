В Баку автомобиль врезался в светофор

В Хатаинском районе Баку, на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Хагани Рустамова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате аварии вышли из строя светофор и блок управления. По этой причине другие светофоры на данном перекрестке в настоящее время не работают. Начаты работы по установке нового светофора и блока управления. До завершения работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечиваться с помощью передвижного светофора.

Еще одно ДТП, приведшее к выходу из строя светофора, зафиксировано в Сабунчинском районе, на дороге Забрат-Маштага. Для обеспечения безопасного движения на этом участке сейчас также используется передвижной светофор.

Центр интеллектуального управления транспортом обращается к участникам движения и сообщает, что если светофоры по какой-либо причине не работают или отсутствует регулировщик, перекресток считается нерегулируемым. В таком случае водители должны продолжать движение, руководствуясь положениями статьи 77 Закона "О дорожном движении".