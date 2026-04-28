Сбившим пешехода у станции "Кёроглу" оказался футболист

Как сообщалось ранее, перед станцией метро "Кёроглу" произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате аварии, произошедшей по неосторожности пешехода, спасти жизнь женщины (пешехода) не удалось. 

Сообщается, что за рулем автомобиля находился футболист клуба МОИК Ибрагим Новрузов.

По имеющейся информации, молодой спортсмен недавно создал семью.