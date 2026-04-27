Кадры страшного ДТП в Баку

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как сообщает Day.Az, кадры происшествия распространило Главное управление государственной дорожной полиции (БДЮПИ).

"В целях предотвращения наездов на пешеходов продолжаются профилактические меры и разъяснительная работа. Пешеходы, являясь наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, должны осознавать личную ответственность - это имеет жизненно важное значение.

Особенно на многополосных дорогах с высоким скоростным режимом переход проезжей части вне пешеходных переходов и с нарушением правил создает серьезную опасность.

Тяжелые дорожно-транспортные происшествия в подобных случаях не являются случайностью, а происходят в результате нарушений правил.

Уважаемые пешеходы, еще раз обращаемся к вам: не подвергайте свою жизнь риску, переходите дорогу только в установленных местах, будьте внимательны и ответственны. Безопасность на дороге начинается с каждого", - говорится в сообщении ГУГДП.