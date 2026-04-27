Из Windows 11 разрешили полностью удалить ИИ

Корпорация Microsoft позволила некоторым пользователям удалять нейросетевой сервис Copilot из Windows 11. На это обратило внимание издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сервис Copilot на базе искусственного интеллекта (ИИ) доступен в операционных системах (ОС) от Microsoft несколько лет. В серии апрельских обновлений разработчик Windows 11 добавил функцию RemoveMicrosoftCopilotApp, которая позволяет полностью удалить ИИ-функции из ОС.

При этом официально такая возможность появилась только у пользователей корпоративных и образовательных версий Windows. В Microsoft указали, что "новый параметр применяется только к версиям Enterprise, Professional и Education". Обычные пользователи могут удалить Copilot через инструмент PowerShell, но, как отметили журналисты, нейросеть может "вернуться" после обновлений.

Microsoft начала тестировать функцию полного удаления Copilot из Windows в начале года. Она была доступна пользователям программы Windows 11 Insider Preview.