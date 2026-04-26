Трамп опубликовал снимки подозреваемого в стрельбе на приеме с его участием

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social фотографии подозреваемого в стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На снимках запечатлен мужчина, лежащий на полу без верхней одежды с закованными за спиной руками. Лидер США также разместил в Truth Social видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой, предположительно, запечатлен инцидент со стрельбой. На кадрах видно, как вооруженный мужчина пытается прорваться через контрольно-пропускной пункт, после чего охранники открывают стрельбу в его направлении.

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.