Развеяны самые распространенные мифы о бессоннице

Многие люди неправильно понимают, что такое бессонница, считает анестезиолог Санни Найи. Самые распространенные мифы о бессоннице врач развеял изданию HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Распространенное заблуждение заключается в том, что люди думают, будто бессонница - это когда смотришь в потолок и совсем не спишь", - отметил Найи. На самом же деле, по словам врача, о проблемах со сном нужно судить не по количеству часов без сна, а по самочувствию человека на следующий день.

Также Найи добавил, что нельзя назвать бессонницей состояние, когда человек не мог уснуть одну-две ночи. Чтобы заподозрить бессонницу, он посоветовал пользоваться правилом "3-3-3". "Если вы плохо спите три ночи в неделю на протяжении трех месяцев и это влияет на самочувствие днем, то тогда можно говорить о бессоннице", - объяснил врач.