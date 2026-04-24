Азербайджан и Иран обсудили правовое сотрудничество и борьбу с преступностью

Обсуждено правовое сотрудничество и борьба с преступностью между Азербайджаном и Ираном.

Обсуждения состоялись 24 апреля в ходе встречи генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Моджтабой Демирчулу, сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

Генеральный прокурор выразил соболезнования в связи с кончиной Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, а также в связи с гибелью большого числа гражданских лиц в результате последних событий, и выразил уверенность в скорейшем установлении мира в регионе.

К.Алиев также отметил, что народы Азербайджана и Ирана являются дружескими и братскими, а между странами существуют давние исторические, культурные и религиозные связи. Искренние и дружественные отношения между главами государств обеих стран способствуют углублению сотрудничества во всех сферах, включая правовую.

Кроме того, Генеральный прокурор напомнил о своем рабочем визите в Иран в 2022 году по приглашению иранского коллеги, а также отметил продуктивные встречи с руководителями правоохранительных органов Ирана на различных платформах.

Посол Моджтаба Демирчилу, выражая благодарность за тёплый приём, подчеркнул значимость отношений между двумя странами и отметил глубокую признательность за личное соболезнование Президента Ильхама Алиева и всестороннюю поддержку, оказанную Азербайджаном народу Ирана в связи с последними событиями. Он подчеркнул, что Азербайджан стал первой страной, оказавшей гуманитарную помощь Ирану, что имеет особое значение для противоположной стороны. Также было отмечено, что предоставление возможности прохода гуманитарной помощи через территорию Азербайджана, направленной другими странами, является дружественным шагом и высоко ценится.

Посол также довел до внимания важность дальнейшего укрепления существующего сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Ирана.

В ходе встречи стороны обсудили борьбу с различными формами преступности, в частности с незаконным оборотом наркотических средств, оказание правовой помощи по уголовным делам, экстрадицию, передачу осужденных и повышение эффективности деятельности в этих сферах. Кроме того, было проведено обсуждение взаимных визитов с целью дальнейшего развития двусторонних отношений.