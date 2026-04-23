https://news.day.az/world/1829903.html
Трамп заявил о жестких мерах против установки мин в Ормузе
Дональд Трамп отдал приказ ВМС США открывать огонь по любому кораблю, устанавливающему мины в Ормузском проливе.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По его словам, американские тральщики уже проводят работы по разминированию пролива, и эти операции должны продолжаться с увеличенной интенсивностью.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре