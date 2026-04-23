Трамп заявил о жестких мерах против установки мин в Ормузе

Дональд Трамп отдал приказ ВМС США открывать огонь по любому кораблю, устанавливающему мины в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, американские тральщики уже проводят работы по разминированию пролива, и эти операции должны продолжаться с увеличенной интенсивностью.