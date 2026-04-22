Часть дороги в Габалу будет закрыта на 3 дня
На участке 0-8 км автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала будут проводиться ремонтные работы.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
Отмечается, что ремонт на участке 0-8 км автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала будет проводиться с 24 апреля 2026 года с 07:00 до 30 апреля 2026 года до 24:00.
На время ремонта движение транспортных средств в обоих направлениях на указанном участке будет полностью ограничено.
В связи с этим движение транспорта будет организовано в обход по маршруту Муганлы-Агсу-Гарамарьям-Исмаиллы.
Для обеспечения передвижения граждан в населенные пункты, расположенные вдоль закрытого участка, будет организован безопасный проезд через зону проведения ремонтных работ.
