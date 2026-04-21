Стала известна причина сбоя работы бакинского метро

Электроснабжение метро осуществляется в штатном режиме из городской энергосистемы, и проблема возникла не на подстанциях, а непосредственно в тоннеле.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, технический инцидент произошел из-за короткого замыкания в промежуточном кабеле, поэтому запуск дизельных генераторов, используемых в качестве резервного источника энергии, оказался невозможен.

Мамедов подчеркнул, что генераторы активируются только в случае общего прекращения подачи электроэнергии в Бакинском метрополитене. В таких ситуациях обеспечивается бесперебойная работа не только движения поездов, но и освещения, вентиляции, насосов и эскалаторов.

"Однако в последнем случае проблема возникла именно в кабеле, расположенном в тоннеле метро, и поскольку энергия передавалась по той же линии, которая была повреждена, применение альтернативных источников технически оказалось невозможным", - сказал он.

Он отметил, что расследование всех обстоятельств инцидента продолжается, и по его итогам общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее мы сообщали, что сегодня в работе бакинского метро произошел сбой, в результате чего на всех станциях бакинского метрополитена был временно ограничен вход пассажиров.