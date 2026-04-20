В Бакинской музыкальной академии прошел концерт памяти Тельмана Гаджиева

В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел памятный вечер, посвящённый заслуженному деятелю искусств, профессору Тельману Гаджиеву. Мероприятие было организовано кафедрой духовых и ударных инструментов и отличалось высоким художественным уровнем, сообщает Day.Az.

На открытии заведующая кафедрой "История музыки" БМА, заслуженный деятель искусств, профессор Зюмрюд Дадашзаде отметила значительный вклад Тельмана Гаджиева в развитие азербайджанской музыкальной культуры, его многолетнюю педагогическую деятельность и роль в воспитании нового поколения музыкантов.

Выступившие проректор по учебной работе БМА, профессор Нармина Гулиева, народный артист, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов, профессор Юсиф Ахундзаде, а также доцент Фикрет Мамедов подчеркнули многогранность творческой личности Тельмана Гаджиева и его вклад в развитие исполнительского и педагогического искусства.

Профессор кафедры "Азербайджанская традиционная музыка и современные технологии", музыковед Мина Гаджиева, дочь Тельмана Гаджиева, поделилась воспоминаниями о своём отце, выразив благодарность организаторам и участникам вечера. Она также отметила особую роль ректора Бакинской музыкальной академии, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли в проведении мероприятия.

После официальной части состоялась концертная программа, в рамках которой были представлены музыкальные произведения, исполненные преподавателями и студентами академии.